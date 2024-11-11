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Ставку по Дальневосточной ипотеке заморозят до 2030 года

Путин поручил заморозить ставку 2% по Дальневосточной ипотеке до 2030 года

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил заморозить льготную ставку 2% по Дальневосточной ипотеке до 2030 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Соответствующее поручение было дано президентом по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума 5 сентября.

«С учетом ранее данного поручения увеличить с 1 июля 2024 года до 1 миллиона рублей выплату на цели погашения кредита, обязательства по которому обеспечены ипотекой, в случае рождения третьего и последующих детей семьям, проживающим в Чукотском автономном округе и других субъектах РФ», — поручил Путин.

4 сентября глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на ВЭФ-2024 попросил президента России Владимира Путина рассмотреть возможность удержать двухпроцентную ставку Дальневосточной и Арктической ипотеки.

Чекунов подчеркнул, что в общем объеме данные программы занимают всего 4%, отметив, что условия жизни в этих регионах остаются сложными. По его словам, ипотека позволила достичь рекордного уровня жилищного строительства. Чекунов заявил, что на Дальнем Востоке объем ввода жилья удвоился за пять лет.

Ранее в Госдуме предложили ввести новые жилищные льготы для воспитателей детсадов.

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