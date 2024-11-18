Депутаты попросили Мишустина увеличить лимиты по семейной ипотеке

Депутаты Госдумы обратились к главе российского правительства Михаилу Мишустину с просьбой повысить лимиты по семейной ипотеке. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на авторов обращения.

По словам замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, семье с двумя и более детьми нужна трехкомнатная квартира, которые в настоящее время стоят гораздо дороже 6 млн рублей — базового регионального лимита. Депутат подчеркнул, что считает важным решение жилищного вопроса, так как он напрямую влияет на демографическую ситуацию, а значит, и на будущее страны.

Другие авторы обращения солидарны с Кошелевым, но подчеркивают, что средства, вложенные в реализацию программы, нужно направлять адресно — тем, кто действительно нуждается в государственной поддержке.

«Семейная ипотека для молодых очень нужна, и это не должно никак влиять на инфляцию, если сделать четкие критерии и последующий контроль за выдачей, чтоб не было злоупотреблений», — объяснил свою позицию один из авторов инициативы, замглавы комитета по финансовому рынку Аркадий Свистунов.

Текущая программа семейной ипотеки предполагает, что на покупку жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленобласти семья может взять 12 млн рублей, а в других регионах — 6 млн.

15 ноября в Госдуме сообщили, что проект федерального бюджета на 2025 год предполагает увеличение финансирования всех крупных соцпрограмм на общую сумму в 133 млрд рублей. В том числе семейная ипотека вырастет в три раза.

Ранее Хуснуллин рассказал о перспективах расширения льготной ипотеки.