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Сийярто обсудил с первым замминистра энергетики РФ санкции США против России

Сийярто обсудил санкции против Газпромбанка с первым замминистра энергетики РФ

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AP

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудил в Стамбуле с первым заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным поставки газа на фоне санкций США против Газпромбанка. Об этом он сообщил на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Сийярто и Сорокин подтвердили, что будут поддерживать сотрудничество для безопасного энергоснабжения Венгрии.

Венгерский министр в свою очередь заявил, что рассчитывает решить проблему, возникшую в связи с санкциями США в отношении Газпромбанка. По его словам, правительство «обеспечит безопасность энергоснабжения страны, несмотря на внешнее давление».

В четверг Сийярто сообщил, что Венгрия удовлетворена поставками энергоресурсов из России и не собирается от них отказываться, поскольку не имеет более надежных и выгодных предложений. Он подчеркнул, что РФ является надежным поставщиком, и Венгрия всегда получала «законтрактованные объемы по цене, о которой договорились, тогда, когда договорились».

До этого стало известно, что главными покупателями российского газа в Евросоюзе в январе — августе 2024 года стали Франция, Венгрия и Испания. В этом году российская сторона поставила в ЕС топлива на €9 млрд.

Ранее Россия вышла на первое место по объемам поставок газа в ЕС.

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