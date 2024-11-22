Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам дали совет, как обновить ванную без ремонта

Строительный эксперт Васильев: ремонт в ванной заменит покраска потолков и стен

close
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Освежить ванную комнату без полноценного ремонта можно за счет покраски потолков, стен и кафеля, заявил гендиректор компании ГЛАВСНАБ Федор Васильев. Его слова приводит News.ru.

«Если у вас нет желания кардинально менять интерьер, в него можно внести приятные элементы декора. Светильник поярче, цветная занавеска, коврик, навесные аксессуары или даже зеленые растения создадут эффект новизны и атмосферу уюта в вашей ванной комнате», — отметил эксперт.

Сэкономить на ремонте в квартире можно, выбирая более трудоемкие, но менее дорогие материалы. Например, вместо потолка из гипсокартона сделать натяжной.

В целом, эксперты рекомендуют не начинать обновлять интерьер без определения бюджета.

На муниципальных торгах можно приобрести квартиру сразу с отделкой. Это выйдет гораздо дешевле, чем покупать жилье на рынке и после за свой счет оплачивать ремонт.

Ранее сообщалось, что россияне стали реже покупать комнаты в коммуналках Петербурга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами