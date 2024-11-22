Россиянам дали совет, как обновить ванную без ремонта

Освежить ванную комнату без полноценного ремонта можно за счет покраски потолков, стен и кафеля, заявил гендиректор компании ГЛАВСНАБ Федор Васильев. Его слова приводит News.ru.

«Если у вас нет желания кардинально менять интерьер, в него можно внести приятные элементы декора. Светильник поярче, цветная занавеска, коврик, навесные аксессуары или даже зеленые растения создадут эффект новизны и атмосферу уюта в вашей ванной комнате», — отметил эксперт.

Сэкономить на ремонте в квартире можно, выбирая более трудоемкие, но менее дорогие материалы. Например, вместо потолка из гипсокартона сделать натяжной.

В целом, эксперты рекомендуют не начинать обновлять интерьер без определения бюджета.

На муниципальных торгах можно приобрести квартиру сразу с отделкой. Это выйдет гораздо дешевле, чем покупать жилье на рынке и после за свой счет оплачивать ремонт.

Ранее сообщалось, что россияне стали реже покупать комнаты в коммуналках Петербурга.