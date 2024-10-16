Россиянам рассказали, как сэкономить на ремонте в квартире

Россияне могут выбрать более трудоемкие, но менее дорогие материалы для ремонта в квартире, чтобы сэкономить. Об этом рассказал эксперт по ремонту квартир Кирилл Аксенов, передает Pravda.Ru.

Так, например, вместо потолка из гипсокартона он рекомендует сделать натяжной.

«То же самое касается отделки стен. Можно делать под покраску и потратить много денег на подготовку, заплатив рабочим, и на материалы. А можно поклеить просто обои. Тем самым подготавливать стену проще. И обои (смотря какие покупать, конечно) выйдут, скорее всего, дешевле», — отметил Аксенов.

По его словам, чем сложнее и современнее материал, тем он, как правило, будет дороже. Эксперт также порекомендовал начинать ремонт с определения бюджета, выбора дизайнера и бригады.

Накануне сообщалось, что в России растут цены на товары для ремонта и строительных работ. Так, в сентябре 2024 года средняя цена на такие товары увеличилась на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас ремонт двухкомнатной квартиры площадью 55 кв. м обойдется минимум в 2,2 млн руб., трехкомнатной в 73 кв. м — почти в 3 млн руб.

Ранее россияне рассказали, как ищут мастеров для ремонта.