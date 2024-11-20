Россиянам рассказали, как без риска сэкономить на покупке квартиры в Москве

Выгоднее всего покупать квартиры в Москве на муниципальных торгах, причем важно искать жилье сразу с отделкой по стандартам реновации. Таким советом с россиянами поделилась инвестор Екатерина Симанчук. Ее слова приводит News.ru.

Найти жилье со скидкой 50-80% на торгах не получится, предупредила эксперт. Однако отсутствие трат на ремонт в условиях роста цен на стройматериалы — сама по себе экономия, констатировала Симанчук.

Муниципальные торги в Москве делятся на два типа: новостройки и объекты на вторичке. В обоих случаях жилье обойдется покупателю дешевле, чем при покупке у коммерческих застройщиков или напрямую у собственника недвижимости, подчеркнула инвестор.

«Полностью исключен риск банкротства продавца и риск оспаривания сделки или цены, так как аукционные цены признаются рыночными», — отметила Симанчук.

Сейчас без острой необходимости лучше не покупать недвижимость, потому что в перспективе она будет дешеветь, рекомендовали россиянам специалисты.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина обозначила разницу между доступными жильем и ипотекой.