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Россияне стали реже покупать комнаты в коммуналках Петербурга

ЦИАН: продажи комнат в коммунальных квартирах Петербурга упали на 22%

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Спрос на покупку комнат в коммунальных квартирах Санкт-Петербурга по итогам января — октября рухнул на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные компании «Циан.Аналитика».

Средняя стоимость комнаты в петербургской коммуналке с начала года выросла на 6,4%, до 2,8 млн рублей. В центре города цены почти вдвое выше — 4,9 млн за комнату.

Тем не менее это все равно значительно дешевле, чем покупка новой студии, которые сейчас стоят в среднем 6,2 млн рублей.

«Петербург постепенно перестает быть столицей коммуналок. Ликвидные объекты продолжат вымываться с рынка, оставшиеся будут испытывать сложности из-за рисков, связанных с дальнейшей продажей, и очевидно, не привлекут инвесторов», – отметил генеральный директор «ПИА Недвижимость» Максим Ельцов.

На прошлой неделе Москва выставила на продажу три огромных квартиры в центре. Самая дешевая стоит ₽65 млн.

Ранее россиянам рассказали, можно ли продать квартиру без присутствия хозяина.

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