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Россия досрочно снимет запрет на вывоз бензина

Вице-премьер Новак заявил, что запрет на экспорт бензина снимут досрочно

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Правительство РФ намерено досрочно снять запрет на экспорт бензина, заявил вице-премьер Александр Новак. Его слова приводит ТАСС.

«Будет снят, сейчас готовятся документы. Это ближайшие дни», — сказал он.

На данный момент пока неизвестно, с какого именно числа будут сняты ограничения на продажу топлива за рубеж — с 1 декабря или позже, отметил Новак.

О том, что Россия может досрочно снять запрет на экспорт бензина вице-премьер говорил еще в начале ноября. Для этого должен был подтвердиться факт наличия избытка топлива на внутреннем рынке. Причем тогда Новак отмечал, что обсуждается отмена ограничений на вывоз бензина марки Аи-92.

По итогам прошлой торговой недели (11-15 ноября) цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросли на 3,5–5%.

Ранее россиян предупредили о подорожании бензина к концу года.

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