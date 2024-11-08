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Россия может досрочно снять запрет на экспорт бензина Аи-92

Вице-премьер Новак: Россия может досрочно снять запрет на экспорт бензина Аи-92

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Кабмин обсуждает досрочное снятие запрета на экспорт бензина Аи-92, Минэнерго в ближайшее время планирует внести соответствующие предложения. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер России Александр Новак.

По его словам, запрет экспорта бензина может быть снят во избежание затоваривания топлива и снижения объемов переработки. Пока речь идет только о бензине Аи-92.

«В случае, если у нас будут подтверждены излишки, затоваривание, мы должны будем принять решение о том, чтобы разрешить экспорт, чтобы предприятия не снижали объемы своего производства», — отметил Новак.

В начале сентября правительство РФ приняло решение продлить запрет на вывоз бензина из страны до конца 2024 года. Ограничения не затрагивают поставки в рамках межправительственных соглашений. Кроме того, запрет не распространяется на топливо, направляемое в другие страны в качестве гуманитарной помощи.

Ранее россиян предупредили о подорожании бензина к концу года.

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