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Россиян предупредили о подорожании бензина к концу года

Экономист Щербаченко предсказал подорожание литра АИ-92 на АЗС до 54,6 рубля

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

К концу года литр бензина АИ-92 на российских заправках будет стоить 54,2-54,6 рубля, а АИ-95 — 59,4−59,8 рубля. Такой прогноз «Газете.Ru» дал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Цены на бензин зависят от налогов и акцизов, колебаний оптовых цен и иных факторов. Среди них — себестоимость добычи нефти, переработка, транспортировка, перевалка и хранение продукта, затраты на содержание заправочных станций. Примерно треть стоимости литра бензина — это налоги на добычу полезных ископаемых. Еще около 20% приходится на акцизы, и НДС для бензина — 20%. Общий уровень инфляции по итогам года будет на уровне 8–8,5%», — отметил экономист.

По прогнозу Щербаченко, цены на бензин до конца года будут расти в пределах инфляции, и правительство будет стремиться удержать розничные цены стабильными в ноябре — декабре.

По данным Росстата, с августа стоимость бензина на АЗС росла быстрее инфляции. С 8 по 14 октября цены увеличились на 0,1%, а с начала года — на 7,2% при общем росте потребительских цен на 6,06%. С 21 по 28 октября 2024 года средние цены на бензин в России увеличились на 11 копеек, до 59,08 рубля за литр. Бензин марки АИ-92 подорожал на 10 копеек (до 53,77 рубля за литр), АИ-95 — на 7 копеек (до 59,02 рубля).

Ранее были названы цены на шиномонтаж в России.

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