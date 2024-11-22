В России стало меньше новых автомобилей из Южной Кореи

Поставки автомобилей из Южной Кореи на российский рынок по итогам октября рухнули до минимума с июня. В прошлом месяце было ввезено машин на $54,2 млн. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные южнокорейской таможни.

По результатам июня поставки авто по направлению составили $46,2 млн.

В месячном выражении просадка составила порядка 10%. Так, в сентябре Южная Корея импортировала в Россию авто на $60,1 млн.

Экономисты связывают такой резкий спад поставок с повышением утилизационного сбора в России. С 1 октября ставки утильсбора на новые импортные легковые, грузовые и коммерческие автомобили выросли на 70–85%.

Всего по итогам января — октября Южная Корея продала российским потребителям автомобилей на порядка $585 млн.

В прошлом месяце в России зафиксировали резкое сокращение выдачи автокредитов. Число новых займов на покупку машины снизилось на 35%, до 110,6 тыс. договоров.

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