Россияне стали реже брать автокредиты

Россияне в октябре взяли 110,6 тыс. кредитов на покупку автомобиля. Это на 35% меньше, чем в сентябре, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Для сравнения: по итогам первого месяца осени выдача автокредитов составила 170,1 тыс. договоров.

«После введения в середине года макропруденциальных ограничений в автокредитовании снижение темпов роста в данном сегменте стало очевидным», — комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Между тем, в годовом выражении число выданных займов на приобретение авто, напротив, увеличилось. Прирост составил 7,5%. В октябре 2023 года объем выдачи составил 102,9 тыс. договоров.

Активнее всего автокредиты в прошлом месяце оформляли жители Москвы — 5,93 тыс. займов. В топ-5 также вошли Республика Татарстан (5,65 тыс.), Московская область (5,59 тыс.), Краснодарский край (4,77 тыс.) и Санкт-Петербург (4,48 тыс.).

До этого сообщалось, что число новых кредитных карт на руках россиян упало до минимума с начала года.

Ранее ставки по потребительским кредитам превысили 40%.