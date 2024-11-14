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Россиянам рассказали, кто может получить машину бесплатно

Юрист Русяев: многодетные семьи могут получить бесплатный автомобиль

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Семьям с семью и более несовершеннолетними детьми в Санкт-Петербурге бесплатно предоставляют целый микроавтобус, а в Новосибирской области — дарят машину, рассказал юрист Илья Русяев. Его слова приводит News.ru.

Чтобы получить автомобиль, нужно подать заявление онлайн или через МФЦ. Для этого необходимо собрать стандартный пакет документов: паспорта родителей, свидетельства о рождении детей и браке.

В России также работает программа «Семейный автомобиль», напомнил Русяев. Полностью бесплатно машину по ней получить не получится, однако условия покупки будут гораздо комфортнее, отметил юрист. В рамках программы государство берет на себя первоначальный взнос по кредиту в размере 20% (25% для Дальнего Востока) от стоимости машины. Воспользоваться льготами могут медработники, учителя, граждане с инвалидностью и некоторые другие категории населения.

Со второй половины октября в России наблюдается спад спроса на автомобили. По итогам ноября продажи машин могут упасть на 50%, прогнозируют эксперты.

Ранее был раскрыт главный страх покупателей подержанных машин.

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