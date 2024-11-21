Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экономист предрек рост криптовалюты Ethereum вслед за биткоином

Экономист Коган: криптовалюта Ethereum будет расти вслед за биткоином

close
Dado Ruvic/Reuters

Ethereum может подорожать вслед за биткоином. Такое предположение в беседе с «Ридусом» высказал экономист Евгений Коган. Рост последнего, по его мнению, обусловлен интересом избранного президента США Дональда Трампа к криптовалютам.

«Трамп пообещал уволить председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслера, который десять лет не хотел согласовывать запуск ETF на биткоины. Он с трудом согласился согласовать ETF на Ethereum. <...> Как только Генслер уйдет, Ethereum может рвануть вверх, поскольку будут решены вопросы стейкинга», — пояснил Коган.

Он добавил, что криптовалюты дорожают, поскольку люди по всему миру теряют доверие к традиционным денежным единицам и ищут «спасительные гавани».

Утром 21 ноября стоимость биткоина обновила рекорд и поднялась выше $97 тыс. Это следует из данных крупнейшей по объему торгов криптовалютами биржи Binance.

По состоянию на 8:00 мск биткоин подорожал на 5,96% за сутки и достиг стоимости $97,559. Менее чем за час до этого одна единица стоила на тысячу долларов меньше.

Как писало издание «Коммерсантъ», рост стоимости криптовалюты обусловлен ожиданиями, что избранный президент США Дональд Трамп будет способствовать внедрению более упрощенного регулирования в сфере криптовалют.

Ранее экономист оценил вероятность скачка биткоина до $100 тысяч.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами