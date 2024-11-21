Стоимость биткоина второй раз за утро достигла нового исторического максимума

Стоимость биткоина за час снова обновила рекорд и поднялась уже выше $97 тыс. Это следует из данных крупнейшей по объему торгов криптовалютами биржи Binance.

По состоянию на 8:00 мск биткоин подорожал уже на 5,96% за сутки и достиг стоимости $97,559. Менее чем за час до этого один коин стоил на тысячу долларов меньше.

Как писало издание «Коммерсантъ», рост стоимости криптовалюты обусловлен ожиданиями, что избранный президент США Дональд Трамп будет способствовать внедрению более упрощенного регулирования в сфере криптовалют.

Накануне сообщалось, что стоимость биткоина обновила исторический максимум и впервые превысила отметку в $94 тыс. за монету.

В свою очередь аналитики не ожидали такого скачка курса криптовалюты. Так, экономист Михаил Беляев утверждал, что курс биткоина дойдет до $80 тыс. на фоне выборов президента в США, после чего начнется коррекция. На фоне выборов в США историческим рекордом для биткоина стал рост курса до $76 203,73, при этом рост курса биткоина до $100 тыс. был назван маловероятным.

Ранее Минфин подсчитал доходы российского бюджета от налога на майнинг.