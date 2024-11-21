Государственная дума приняла в третьем чтении закон о бюджете Фонда социального и пенсионного страхования на 2025 год. Об этом сообщает ТАСС.

Объем доходов бюджета фонда за 2025 год должен составить 16,623 трлн рублей. Общий объем расходов составит 16,993 трлн рублей, таким образом объем дефицита бюджета фонда на 2025 год должен составлять 369,52 млрд рублей.

Также Госдума приняла бюджет Фонда социального и пенсионного страхования на плановый период 2026–2027 годов.

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым в четверг, 21 ноября, сообщил, что в 2024 году налоговые поступления в бюджет России выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили почти 46 трлн рублей. Глава ФНС сказал, что наиболее хорошие показатели по федеральному бюджету — туда за отчетный период поступило 20,2 трлн рублей, что на 30% больше, чем в 2023 году.

Ранее Госдума приняла закон о федеральном бюджете на следующие три года.