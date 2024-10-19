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Налоговые поступления из Москвы в федеральный бюджет выросли в 5 раз с 2010 года

Сергей Собянин: нельзя делить Россию на регионы и центр

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Vladimir Baranov/Global Look Press

Россию нельзя делить на центр и регионы, вся страна живет в единой правовой, налоговой и бюджетной системе, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на сессии «Суверенная финансовая система в период трансформации: на службе национальным целям, на страже благосостояния» в рамках VII Московского финансового форума.

«Мы живем в одной стране. Перестаньте делить ее на регионы и центр. Нет регионов отдельно от страны», — сказал он.

Собянин добавил, что бюджетная система сохраняется благодаря пониманию президентом и правительством того, что межбюджетные отношения должны быть стабильными и надолго прогнозируемыми.

«Если каждый день будут меняться правила, то вся страна не будет понимать, куда двигаться», — отметил мэр.

По словам Собянина, налоговые поступления из Москвы в федеральный бюджет выросли в 5 раз с 2010 года.

«Большая кольцевая линия метро уже принесла в федеральный бюджет столько, сколько мы затратили из московского бюджета», — сказал мэр.

Собянин подчеркнул, что на сегодняшний день каждый восьмой россиянин получает медицинскую помощь, социальное и пенсионное страхование за счет жителей столицы, которые ведут отчисления во внебюджетные фонды со своего фонда заработной платы.

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