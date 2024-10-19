В Минфине назвали долю ненефтегазовых доходов в бюджете России

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что доля ненефтегазовых доходов в федеральном бюджете РФ сейчас составляет две трети. Об этом сообщает РБК.

По словам министра, нефтегазовые доходы при этом в общем объеме в следующем году составят 27%, а в 2027 году — 23%.

В начале октября Силуанов заявлял, что министерство финансов РФ планирует снизить зависимость федерального бюджета от нефтегазовых доходов в ближайшие годы. Глава ведомства отмечал, что основным источником финансирования бюджета станут внутренние заимствования, что позволит уменьшить влияние волатильности цен на энергоносители и на российскую экономику.

До этого аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова заявляла, что сокращение нефтегазовых доходов России может стабилизировать курс рубля. Она отмечала, что доходы от нефтегазового сектора играют ключевую роль в валютных поступлениях страны. По словам Попцовой, при падении мировых цен на энергоресурсы или сокращении их добычи в Россию сократится приток валюты. Это, в свою очередь, негативно отразится на рубле.

Ранее Минфин России выступил за продажу ненужных государству активов.