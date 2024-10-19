Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минфине назвали долю ненефтегазовых доходов в бюджете России

Силуанов: доля ненефтегазовых доходов в бюджете РФ составляет две третьих

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что доля ненефтегазовых доходов в федеральном бюджете РФ сейчас составляет две трети. Об этом сообщает РБК.

По словам министра, нефтегазовые доходы при этом в общем объеме в следующем году составят 27%, а в 2027 году — 23%.

В начале октября Силуанов заявлял, что министерство финансов РФ планирует снизить зависимость федерального бюджета от нефтегазовых доходов в ближайшие годы. Глава ведомства отмечал, что основным источником финансирования бюджета станут внутренние заимствования, что позволит уменьшить влияние волатильности цен на энергоносители и на российскую экономику.

До этого аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова заявляла, что сокращение нефтегазовых доходов России может стабилизировать курс рубля. Она отмечала, что доходы от нефтегазового сектора играют ключевую роль в валютных поступлениях страны. По словам Попцовой, при падении мировых цен на энергоресурсы или сокращении их добычи в Россию сократится приток валюты. Это, в свою очередь, негативно отразится на рубле.

Ранее Минфин России выступил за продажу ненужных государству активов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами