Названа дата первого полета полностью импортозамещенного самолета МС-21

Первый полет полностью импортозамещенного российского самолета МС-21 запланирован на конец марта — начало апреля 2025 года. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью каналу «Россия 24».

По его словам, в начале следующего года начнутся сертификационные полеты на полностью отечественном двигателе ПД-14.

МС-21 — среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, создан корпорацией «Яковлев» (входит в ОАК «Ростеха»). Серийным производством воздушного судна займется Иркутский авиационный завод в 2025 году. С 2029 завод должен выпускать 72 таких самолета в год.

Накануне сообщалось, что опытный среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский лайнер Ту-214, полностью из российских деталей, впервые поднялся в воздух.

Как заявлял премьер-министр России Михаил Мишустин, РФ должна оперативно запустить массовое производство современных отечественных самолетов и вертолетов.

Ранее стало известно, когда в РФ запустят производство самолета Superjet New.