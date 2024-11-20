Импортозамещенный Ту-214 поднялся в воздух

Опытный среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский лайнер Ту-214, полностью из российских деталей, впервые поднялся в воздух. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого замгендиректора компании, управляющего директора АО «Туполев» Константина Тимофеева.

«Сегодня самолет впервые поднялся в воздух после импортозамещения. Полет состоялся на аэродроме «Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова» — филиала АО «Туполев» (КАЗ — ИФ) и продлился 1 час 10 минут», — заявил Тимофеев.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Представитель «Туполева» заявил, что на базе поднявшейся в небо опытной машины будут проходить испытания платформы Ту-214.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что РФ должна оперативно запустить массовое производство современных отечественных самолетов и вертолетов.

Мишустин призвал профильные учебные заведения, аэропорты и авиакомпании готовиться к приему и освоению современных российских самолетов и вертолетов.

Ранее стало известно, когда в РФ запустят производство самолетов МС-21 и Superjet New.