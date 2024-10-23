Стало известно, когда в РФ запустят производство самолетов МС-21 и Superjet New

Серийное производство самолетов МС-21 и Superjet New запустят в РФ с 2025 и 2026 годов соответственно. Об этом в ходе пленарного заседания верхней палаты российского парламента заявил генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, пишет ТАСС.

«Уже начиная со следующего года мы начнем выпускать серийно МС-21, и в 2026 году начнет выпускаться серийно Superjet New», — сказал специалист.

МС-21 представляет собой среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Изначально ему хотели присвоить наименование Як-242, но позже от этого названия отказались.

Первый полет данного воздушного судна состоялся в мае 2017 года. В сентябре 2020 года самолет представили на выставке МАКС-2019, впервые открыв его для публичного посещения.

Superjet New, в свою очередь, является новой версией самолета Superjet 100 с максимальным импортозамещением иностранных комплектующих. Он также представляет собой среднемагистральное узкофюзеляжное воздушное судно.

15 января 2024 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство страны утвердило программу по расширению производства отечественных самолетов. По его словам, на соответствующие цели планируется привлечь более 280 млрд рублей на возвратной основе.

Ранее в РФ анонсировали разработку криогенной силовой установки для самолетов.