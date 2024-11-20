Мишустин призвал наладить массовый выпуск современных отечественных самолетов

Россия должна оперативно запустить массовое производство современных отечественных самолетов и вертолетов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

«Важно как можно быстрее развернуть массовый выпуск всех типов самолетов, включая полностью обновленные «Суперджеты», а также Ту-214, Ил-96, Ил-114 и для местных линий — «Байкал». Аналогичные планы и в отношении вертолетов», — сказал премьер на форуме «Транспорт России».

По его словам, все необходимые финансовые средства на поддержку авиастроения будут выделены в рамках отдельного федерального проекта, который входит в новый нацпроект по промышленному обеспечению транспортной мобильности.

Мишустин призвал профильные учебные заведения, аэропорты и авиакомпании готовиться к приему и освоению современных российских самолетов и вертолетов.

Также глава кабмина отметил, что в этом году авиаперевозчики начнут получать первые поставки флагманского отечественного самолета МС-21, который должен прийти на смену Ту-154 и семейству Ту-204.

Ранее Мишустин заявил, что производство и закупка гражданских российских самолетов разного класса будет финансироваться, в том числе, за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). По его словам, правительство планирует активно использовать инструменты для стимулирования спроса на новую технику, в том числе содействовать созданию системы послепродажного обслуживания.

Ранее стало известно, когда в РФ запустят производство самолетов МС-21 и Superjet New.