Силуанов: низкая инфляция важнее ставки

Замедление темпов инфляции остается главным приоритетом, поэтому и бюджет, и денежно-кредитная политика направлены на снижение уровня цен в стране, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью на канале «Россия-24».

«Считаю, что вопрос низкой инфляции важнее, чем высокие процентные ставки. Потому что высокая инфляция бьет по низко защищенным слоям населения», — сказал министр.

Силуанов также повторил слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, отметив, что ключевая ставка может начать снижаться в 2025 году.

Резкого смягчения ДКП в следующем году не будет, считают аналитики. Согласно их прогнозам, минимальная ставка ЦБ в 2025-м будет на уровне 19%.

Сейчас ключевая ставка составляет 21% годовых, что является рекордом за последние 22 года. С июня Центробанк РФ поднял ставку уже на 500 базисных пунктов.

Ранее Набиуллина заявила о переломной точке для экономики России.