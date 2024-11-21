Названа минимальная ключевая ставка в 2025 году

Снижение ключевой ставки до уровней 2023 года (7,5-16%) в следующем году маловероятно. Минимальная ключевая ставка в 2025 году составит 19%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

По его прогнозу, 20 декабря ЦБ повысит ключевую ставку с 21 до 23%. Аналитик пояснил, что по итогам года инфляция составит 8,4%, при этом риски смещены в сторону более высоких значений по инфляции.

«По-прежнему сохраняются риски того, что инфляция надолго останется повышенной из-за дефицита кадров, быстрого роста зарплат, неопределенности с геополитикой и курса рубля, санкционных издержек, индексации тарифов значимо выше уровня инфляции, повышенных инфляционных ожиданий и отклонения экономики вверх от траектории сбалансированного роста. В базовом сценарии ключевая ставка в 23% будет пиком в цикле повышений. В середине следующего года ЦБ может приступить к снижению ставки и довести ее до 19% к концу 2025 года», — отметил Васильев.

По его оценке, средняя ключевая ставка в 2025 году составит 21,8% после 17,5% в 2024 году и 9,9% в 2023-м. В рисковом сценарии аналитик допустил, что ЦБ может не снизить ключевую ставку в 2025 году, а при необходимости — повысить до 24-25%.

25 октября ЦБ повысил ключевую ставку с 19 до 21%.

Ранее экс-глава ЦБ Сергей Дубинин предрек сохранение ключевой ставки 20 декабря.