Число новых кредиток на руках россиян упало до минимума с начала года

В октябре банки выдали россиянам 1,58 млн новых кредитных карт. По сравнению с прошлым годом показатель сократился на 21,9%. Более того, это минимальное значение за весь 2024-й. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Объем лимитов по кредиткам в прошлом месяце также заметно снизился — до 174,1 млрд рублей против 196,3 млрд рублей в сентябре (-11,3%).

Чаще всего кредитные карты открывали жители Москвы и Московской области — 118,2 тыс. и 86,9 тыс. штук соответственно. Далее по объему выдачи кредиток идут Краснодарский край (63,7 тыс.), Санкт-Петербург (61,9 тыс.) и Ростовская область (54,9 тыс.).

В условиях жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ, банки стали снижать свой аппетит к риску, комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Финансовые организации начали тщательнее выбирать клиентов, ориентируясь на заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности, отметил он. Россияне, в свою очередь, стали сами реже обращаться за кредитками.

Россияне крупно задолжали банкам. Уровень закредитованности населения за год вырос на 6,5%, а просрочки стали чаще в 1,5–2 раза.

Ранее россиянам назвали способ избежать высоких ставок по кредитам.