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В России назвали регионы с самой дорогой красной икрой

Крым является регионом с самой дорогой красной икрой в России

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Самые высокие цены на красную икру зафиксированы в Крыму, Мурманской и Московской областях. Об этом, ссылаясь на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), сообщает РИА Новости.

В этих трех регионах стоимость красной икры превысила 10 тыс. рублей за килограмм. В Крыму килограмм деликатеса можно приобрести за 11 тыс. рублей, в Мурманской области — за 10,5 тыс., в Московской области — за 10,1 тыс.

При этом средняя стоимость красной икры в России в октябре впервые превысила 8 тыс. рублей и составила 8,104 тыс. за килограмм. Выше этого значения икра стоила в 25 российских регионах.

Ниже всего, от 5 тыс. до 6 тыс. рублей деликатес можно приобрести в восьми регионах РФ.

20 ноября сообщалось, что в России насчитывается 932 легальных производителя икры.

В тот же день сообщалось, что в России почти втрое уменьшилось производство лососевой икры.

Ранее россиянам рассказали, как дешевле купить икру к Новому году.

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