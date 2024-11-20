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Производство лососевой икры в России сократилось почти в три раза

«Известия»: в России втрое сократилось производство лососевой икры

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Алексей Майшев/РИА Новости

В России почти втрое уменьшилось производство лососевой икры. Об этом со ссылкой на Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (ФГБУ «НЦБРП») сообщает газета «Известия».

За 10 месяцев 2024 года было произведено 10 тыс. тонн натуральной лососевой икры, что почти в три раза меньше по сравнению с 29 тыс. тоннами за аналогичный период 2023 года.

Также уменьшилось производство структурированной икры (с добавлением пищевых добавок), которое составило 433 тонны, что на 5,5% меньше, чем в 2023 году. Показатель выпуска имитированной икры (из водорослей и других добавок) снизился с 718 до 544 тонн.

Главной причиной сокращения производства натуральной икры стал провал в путине лососевых рыб. В 2023 году было добыто 608 тыс. тонн этих рыб, а в 2024 году — только 230 тыс. тонн. Что касается других видов икры, то в ведомстве не пояснили причины снижения объемов их производства. Однако было отмечено, что доля структурированной и имитированной икры на рынке не превышает 10%.

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