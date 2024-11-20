В России посчитали легальных производителей икры

За последние семь месяцев из тени вышел 71 производитель икры. Об этом рассказал «Известиям» замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

До этого уже было известно о 861 легальном производстве. Таким образом, на данный момент в России насчитывается 932 производителя деликатеса.

С апреля в РФ ведется маркировка икры. За это время удалось легализовать более 8% участников рынка, которые раньше не сообщали государству о своей деятельности, заявил Юсупов.

Не вся икра без специального QR-кода является нелегальной, подчеркнул представитель ЦРПТ. Продукция, произведенная до 1 мая 2024 года, может продаваться без маркировки до окончания срока годности, заявил он.

Производство лососевой икры в России в этом году сократилось почти в три раза. По итогам января — октября было произведено 10 тыс. тонн продукта против 29 тыс. тонн за аналогичный период 2023 года.

Ранее цена килограмма красной икры впервые превысила 8 тыс. рублей.