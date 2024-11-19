В Союзе пенсионеров заявили, что пенсия в 62,5 тыс. руб. для Москвы была бы справедливой

Справедливый размер пенсии неработающих россиян в 2025 году — 40% от средней зарплаты на текущий момент. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал депутат Мособлдумы, председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

«Если вы думаете, что 40% от средней зарплаты — это много, то приведу несколько примеров. При этих условиях жители Москвы могут рассчитывать на сумму порядка 62,5 тыс. рублей, Мурманска — 33 тыс. рублей, а Краснодарского края — 30 тыс. рублей. Говорим мы не просто о числе, а о достойной жизни после многих лет труда на российскую экономику. Справедливый размер пенсии — это достаточный для того, чтобы человек мог покрывать как базовые потребности в питании, одежде и жилье, участвовать в культурной и социальной жизни, путешествовать, заниматься любимым делом», — отметил депутат.

Никитин предложил дополнительно установить минимальный размер пенсии по России в 35 тыс. рублей. При данном пороге пенсия станет справедливой, уточнил депутат.

Средняя пенсия россиян после индексации на 7,5% с 1 января 2024 года составляет 23 405 рублей.

Ранее экономист заявил, что пенсии надо повышать каждые три месяца.