Инфляция в России выросла до 8,68%

За неделю с 12 по 18 ноября 2024 года потребительская инфляция в России выросла на 0,37% — до 8,68%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития (МЭР) о ценовой ситуации, сообщает ТАСС.

По данным ведомства, в течение указанной недели цены на продовольственные товары изменились в среднем на 0,73%. Сильнее всего, на 4,09%, подорожала плодоовощная продукция.

Непродовольственные товары показали прирост цен на 0,12%. При этом цены на медикаменты и электро- и бытовые приборы не повысились, а несколько снизились.

В секторе услуг прирост цен составил 0,25% при удешевлении предложений со стороны гостиниц.

«Индекс потребительских цен на 18 ноября зафиксирован на уровне 8,68%», — отмечается в обзоре.

20 ноября сообщалось, что правительство России рассматривает вопрос о введении таможенных льгот на импорт плодоовощной продукции. В список вошли картофель, лук, морковь, капуста и яблоки.

Перед этим вице-премьер России Дмитрий Патрушев поручил Минэкономразвития и Минсельхозу проработать вопрос об импорте в РФ картофеля из дружественных государств для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на данный продукт.

Ранее сообщалось, что цены у производителей говядины в России рекордно взлетели.