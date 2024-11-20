В России могут ввести таможенные льготы на импорт плодоовощной продукции

Правительство России рассматривает вопрос о введении таможенных льгот на импорт плодоовощной продукции. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития (МЭР) РФ.

«На площадке правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию рассматривается вопрос о введении льгот на импорт картофеля, лука, моркови, капусты и яблок», — отмечается в сообщении.

14 ноября вице-премьер России Дмитрий Патрушев поручил Минэкономразвития и Минсельхозу проработать вопрос об импорте в РФ картофеля из дружественных государств для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на данный продукт.

2 ноября Россия обратилась в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) с предложением установить квоту на беспошлинный ввоз сливочного масла. Российская сторона хочет, чтобы регулятор на полгода ввел тарифную льготу в отношении сливочного масла, которое «ввозится в страну в объеме не более 30 тысяч тонн». Участники комиссии планируют обсудить запрос РФ в период с 2 по 22 ноября 2024 года. В ЕЭК отметили, что целью инициативы является сдерживание темпов роста цен на сливочное масло в РФ, являющееся одним из социально значимых продуктов питания в стране.

Ранее Мишустин заявил о системном повышении уровня продовольственной безопасности в РФ.