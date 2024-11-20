Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России могут ввести таможенные льготы на импорт плодоовощной продукции

МЭР: рассматривается введение таможенных льгот на импорт картофеля и яблок

close
Shutterstock

Правительство России рассматривает вопрос о введении таможенных льгот на импорт плодоовощной продукции. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития (МЭР) РФ.

«На площадке правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию рассматривается вопрос о введении льгот на импорт картофеля, лука, моркови, капусты и яблок», — отмечается в сообщении.

14 ноября вице-премьер России Дмитрий Патрушев поручил Минэкономразвития и Минсельхозу проработать вопрос об импорте в РФ картофеля из дружественных государств для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на данный продукт.

2 ноября Россия обратилась в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) с предложением установить квоту на беспошлинный ввоз сливочного масла. Российская сторона хочет, чтобы регулятор на полгода ввел тарифную льготу в отношении сливочного масла, которое «ввозится в страну в объеме не более 30 тысяч тонн». Участники комиссии планируют обсудить запрос РФ в период с 2 по 22 ноября 2024 года. В ЕЭК отметили, что целью инициативы является сдерживание темпов роста цен на сливочное масло в РФ, являющееся одним из социально значимых продуктов питания в стране.

Ранее Мишустин заявил о системном повышении уровня продовольственной безопасности в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами