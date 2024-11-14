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Дружественные страны могут начать поставлять России картофель

Патрушев поручил проработать вопрос об импорте картофеля из дружественных стран

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Freepik.com

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев поручил Минэкономразвития и Минсельхозу проработать вопрос об импорте в РФ картофеля из дружественных государств для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на данный продукт. Об этом сообщает ТАСС.

«Но мы понимаем, что нужно развивать собственное производство. И мы будем работать над тем, чтобы удовлетворить спрос той продукцией, которую мы производим на наших полях», — добавил Патрушев.

Он отметил, что для реализации этой цели есть федеральный проект по поддержке производства картофеля и овощей.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о системном повышении уровня продовольственной безопасности в стране. По его словам, РФ хватает зерна, мяса, сахара, рыбы, растительного масла, часть этой продукции поставляется партнерам за рубеж. Глава кабмина также отметил, что в стране заметно увеличились урожаи фруктов и овощей, в том числе картофеля.

Ранее диетолог посоветовала россиянам проводить разгрузочные дни на картошке.

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