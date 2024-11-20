Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Цены у производителей говядины в России рекордно взлетели

НСМ: отпускная цена говядины в России достигла рекордных 700 рублей за килограмм

close
Depositphotos

Стоимость говядины для мясоперерабатывающих предприятий по итогам прошлой недели (11-17 ноября) достигла 700 рублей за килограмм. Это рекордная отпускная цена мяса за последние три года. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на расчеты Национального союза мясопереработчиков (НСМ).

Для сравнения: за аналогичный период 2023 года производители продавали говядину за 566 рублей за килограмм. До этого стоимость мяса была еще ниже: в 2022-м — 520 рублей, в 2021-м — 516 рублей.

В годовом выражении рост отпускных цен на говядину составил 23,67%. Причем только за последние две недели мясо подорожало на 5,2%.

Поставщики объясняют такой резкий скачок стоимости говядины увеличением отпускных цен на белорусских заводах, которые являются крупнейшими поставщиками мяса в РФ.

До этого россиян предупредили о росте цен на мясо индейки в ближайшие месяцы.

Ранее россиянам рассказали, как дешевле купить икру к Новому году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами