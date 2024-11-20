Силуанов счел курс рубля столпом денежно-кредитной политики

Возврат к регулированию курсообразования нанесет вред денежно-кредитной политике (ДКП). Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

«Если мы будем регулировать курсообразование, то будут перекосы в стоимостных показателях, <…> в формировании денежно-кредитной политики», — отметил глава ведомства.

По его мнению, возвращаться к старому — это неправильно. Силуанов напомнил, что курс рубля устанавливается исходя из спроса и предложения на валюту. Министр назвал рыночное курсообразование одним из столпов денежно-кредитной политики РФ.

В среду, 20 ноября, кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев заявил, что курс доллара может подняться до 103-105 рублей.

Накануне официальный курс доллара ЦБ превысил 100 рублей.

Ранее россиянам рассказали, когда ждать укрепления рубля.