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Экономист предсказал будущее рубля

Экономист Григорьев: в ближайшее время доллар может достигнуть 105 рублей

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LariBat/Shutterstock/FOTODOM

Курс доллара может подняться до 103-105 рублей. Такой прогноз в беседе с «Лентой.ру» озвучил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

Давление на рубль оказывает сразу ряд факторов, отметил эксперт. К концу года традиционно растет импорт, что приводит к росту спроса на валюту. Усиливает нестабильность на рынке и конъюнктурный фактор, связанный с геополитическим напряжением, добавил экономист.

Поддержать рубль может решение властей снова повысить порог обязательной продажи валютной выручки экспортерами, считает Григорьев. В июле он был снижен с 60% до 40%. По мнению экономиста, правительство может вновь повысить лимит в ближайшее время.

Накануне официальный курс доллара ЦБ превысил 100 рублей.

Ранее россиянам рассказали, когда ждать укрепления рубля.

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