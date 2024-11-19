Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Официальный курс доллара превысил 100 рублей

Курс доллара от ЦБ преодолел отметку в 100 рублей

close
LariBat/Shutterstock/FOTODOM

Банк России установил новый курс доллара к рублю, который вступит в силу с 20 ноября. В среду стоимость одного доллара составит 100,0348 рубля, отмечается на сайте Центробанка (ЦБ) РФ.

Официальный курс евро вырос на 27 копеек до 105,7 рублей, курс юаня — на 1 копейку до 13,8 рубля.

19 ноября курс доллара от ЦБ составлял 99,94 рубля, евро — 105,46 рубля, юаня — 13,7 рубля.

С середины июня текущего года из-за американских санкций официальные курсы доллара и евро к рублю устанавливает российский Центробанк.

Аналитик «Золотого монетного дома» Дмитрий Голубовский предрек, что в 2025 году на фоне продолжающегося ослабления национальной валюты доллар может стоить до 150 рублей. По его словам, падение рубля остановится, если в мире не будут складываться условия для развития кризиса.

До этого директор инвестиционной компании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев заявил, что к концу текущего года американская валюта будет стоить примерно 100,5 рубля.

Экономист Евгений Сидоров, в свою очередь, сказал, что доллар не опустится ниже 100 рублей в течение 2025 года, потому что предпосылок к этому нет. Он отметил, что ослаблению рубля поспособствовали рост расходов бюджета, а также необходимость поддержки российских регионов и социальной сферы.

Ранее россиянам рассказали, когда ждать укрепления рубля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами