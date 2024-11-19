Официальный курс доллара превысил 100 рублей

Банк России установил новый курс доллара к рублю, который вступит в силу с 20 ноября. В среду стоимость одного доллара составит 100,0348 рубля, отмечается на сайте Центробанка (ЦБ) РФ.

Официальный курс евро вырос на 27 копеек до 105,7 рублей, курс юаня — на 1 копейку до 13,8 рубля.

19 ноября курс доллара от ЦБ составлял 99,94 рубля, евро — 105,46 рубля, юаня — 13,7 рубля.

С середины июня текущего года из-за американских санкций официальные курсы доллара и евро к рублю устанавливает российский Центробанк.

Аналитик «Золотого монетного дома» Дмитрий Голубовский предрек, что в 2025 году на фоне продолжающегося ослабления национальной валюты доллар может стоить до 150 рублей. По его словам, падение рубля остановится, если в мире не будут складываться условия для развития кризиса.

До этого директор инвестиционной компании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев заявил, что к концу текущего года американская валюта будет стоить примерно 100,5 рубля.

Экономист Евгений Сидоров, в свою очередь, сказал, что доллар не опустится ниже 100 рублей в течение 2025 года, потому что предпосылок к этому нет. Он отметил, что ослаблению рубля поспособствовали рост расходов бюджета, а также необходимость поддержки российских регионов и социальной сферы.

Ранее россиянам рассказали, когда ждать укрепления рубля.