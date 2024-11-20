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Силуанов назвал один из главных успехов российской экономики

Силуанов считает, что свободные перетоки валюты являются одним из завоеваний РФ

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Depositphotos

Свободные перетоки валюты являются одним из завоеваний России в области экономики. Об этом в эфире телеканала »Россия 1» заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«У нас свободные перетоки капитала. Это тоже одно из наших завоеваний», — заявил Силуанов.

Так глава российского Минфина прокомментировал вопрос об изменении валютного регулирования.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до конца 2025 года специальных мер по обеспечению финансовой стабильности страны в сфере валютного регулирования.

Согласно указу, россиянам и бизнесу запрещается без разрешения Центрального банка РФ оплачивать доли, вклады, паи в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) иностранного юридического лица, а также резидентам делать взносы нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений. Этот запрет действовал до конца 2024 года, теперь он продлен на год.

Ранее Путин заявил о перспективности внедрения цифровых валют и активов.

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