Путин продлил меры по обеспечению стабильности в валютной сфере

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до конца 2025 года специальных мер по обеспечению финансовой стабильности страны в сфере валютного регулирования. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Внести в указ президента Российской Федерации от 18 марта 2022 г. № 126 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования» изменение, заменив в абзаце первом пункта 2 слова до «31 декабря 2025 года» словами до «31 декабря 2024 года», — сказано в указе.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Согласно указу, россиянам и бизнесу запрещается без разрешения Центрального банка РФ оплачивать доли, вклады, паи в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) иностранного юридического лица, а также резидентам делать взносы нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений. Этот запрет действовал до конца 2024 года, теперь он продлен на год.

23 октября Путин заявил, что РФ не отказывается от доллара, но вынуждена искать ему замену.

По его словам, сейчас американская валюта используется в качестве оружия, что является ошибкой США и подрывает доверие к ним, снижая возможности этого макрофинансового инструмента.

Ранее Путин заявил о перспективности внедрения цифровых валют и активов.