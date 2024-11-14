Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин продлил меры по обеспечению стабильности в валютной сфере

Путин продлил на год меры по обеспечению стабильности в валютной сфере

close
Алексей Даничев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до конца 2025 года специальных мер по обеспечению финансовой стабильности страны в сфере валютного регулирования. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Внести в указ президента Российской Федерации от 18 марта 2022 г. № 126 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования» изменение, заменив в абзаце первом пункта 2 слова до «31 декабря 2025 года» словами до «31 декабря 2024 года», — сказано в указе.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Согласно указу, россиянам и бизнесу запрещается без разрешения Центрального банка РФ оплачивать доли, вклады, паи в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) иностранного юридического лица, а также резидентам делать взносы нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений. Этот запрет действовал до конца 2024 года, теперь он продлен на год.

23 октября Путин заявил, что РФ не отказывается от доллара, но вынуждена искать ему замену.

По его словам, сейчас американская валюта используется в качестве оружия, что является ошибкой США и подрывает доверие к ним, снижая возможности этого макрофинансового инструмента.

Ранее Путин заявил о перспективности внедрения цифровых валют и активов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами