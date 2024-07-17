Путин заявил о перспективности внедрения цифровых валют и активов

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам предложил обсудить внедрение цифровых валют и иных цифровых активов на территории страны. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что российское руководство не должно упустить момент для создания правовой базы и развития условий для использования различных цифровых активов. При этом речь идет об их применении как внутри РФ, так и в процессе торговли с другими державами.

«Это (внедрение цифровых валют. — «Газета.Ru») действительно очень динамичное, перспективное направление современной экономики, которое становится все более востребованным со стороны бизнеса, инвесторов, граждан практически во всем мире», — сказал Путин.

Также он высказался о пилотном проекте использования в стране цифрового рубля, который в августе 2023 года запустил Центральный банк РФ. Президент обратил внимание, что к текущему моменту граждане уже совершили более 27 тыс. переводов с помощью этой валюты. Кроме того, участники проекта семь тыс. раз оплатили те или иные услуги.

«Платформа цифрового рубля в рамках «пилота» показала свою работоспособность и функциональность», — подчеркнул глава государства.

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