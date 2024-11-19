Вице-президент Абхазии начал исполнять обязанности президента

Вице-президент Абхазии Бадра Гунба приступил к исполнению обязанностей президента республики. Об этом сообщает ТАСС.

19 ноября парламент Абхазии проголосовал за отставку президента республики Аслана Бжании.

За отставку главы государства проголосовали 28 депутатов из 31. Для принятия соответствующего решения необходимо 24 голоса, отмечается в материале.

15 ноября протестующие в Сухуме захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. Причиной протестов стало инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии. При этом оппозиционеры заявили, что стремятся укрепить отношения с РФ, а не сорвать инвестиционные проекты.

Ранее Аслан Бжания заявил, что находится в Абхазии.