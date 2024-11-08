В Европе предложили поднять пошлины на российские товары

Страны Северной Европы и Балтии, а также Польша и Ирландия предложили поднять пошлины на российский импорт, заявили в Министерстве иностранных дел Швеции. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе ведомства отметили, что министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития Беньямин Доуса вместе с коллегами из Дании, Эстонии, Финляндии, Ирландии, Латвии, Литвы и Польши обратились в Еврокомиссию с письмом с предложением об увеличении тарифов на товары из России.

Подобную меру объяснили необходимостью сделать больше для поддержки Украины. В заявлении отмечается, что увеличение пошлин может нанести ущерб российскому экспорту в Евросоюз, а также сократит финансирование боевых действий.

8 ноября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что хочет обсудить с будущим президентом США Дональдом Трампом увеличение закупок сжиженного природного газа (СПГ) из США. Так она предлагает заменить поставки из РФ.

Фон дер Ляйен настаивает, что поставки СПГ из США дешевле. По ее прогнозу, это поможет уменьшить цены на энергоресурсы в ЕС.

Ранее Россия выпала из топ-10 торговых партнеров Литвы.