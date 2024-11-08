Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Европе предложили поднять пошлины на российские товары

МИД Швеции: страны Европы предложили поднять пошлины на российские товары

close
Global Look Press

Страны Северной Европы и Балтии, а также Польша и Ирландия предложили поднять пошлины на российский импорт, заявили в Министерстве иностранных дел Швеции. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе ведомства отметили, что министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития Беньямин Доуса вместе с коллегами из Дании, Эстонии, Финляндии, Ирландии, ЛатвииЛитвы и Польши обратились в Еврокомиссию с письмом с предложением об увеличении тарифов на товары из России.

Подобную меру объяснили необходимостью сделать больше для поддержки Украины. В заявлении отмечается, что увеличение пошлин может нанести ущерб российскому экспорту в Евросоюз, а также сократит финансирование боевых действий.

8 ноября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что хочет обсудить с будущим президентом США Дональдом Трампом увеличение закупок сжиженного природного газа (СПГ) из США. Так она предлагает заменить поставки из РФ.

Фон дер Ляйен настаивает, что поставки СПГ из США дешевле. По ее прогнозу, это поможет уменьшить цены на энергоресурсы в ЕС.

Ранее Россия выпала из топ-10 торговых партнеров Литвы.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами