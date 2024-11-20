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На Камчатке заявили о возможности разведки новых месторождений золота

Солодов: на Камчатке есть перспектива разведки новых месторождений золота

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

На Камчатке имеется перспектива геологической разведки новых месторождений рудного золота. Об этом заявил губернатор региона Владимир Солодов в беседе с ТАСС.

«На полуострове, в нетуристических местах, продолжается добыча рудного золота, есть перспектива в новой разведке», — отметил он.

Солодов подчеркнул, что недропользование является одним из драйверов развития экономики региона. Он добавил, что выступает за ограничение разведки и добычи золота в местах, примыкающих к основным туристическим локациям.

В издании уточнили, что добыча золота на Камчатке в прошлом году выросла на 47% по отношению к цифрам 2022 года.

В прошлом году Солодов сообщал, что регион отказался от инвестиций на сумму более 15 млрд рублей в Родниковое и Мутновское месторождения золота, а также в несколько мелких рассыпных месторождений, чтобы предотвратить лишение вулканов Камчатки статуса объектов всемирного наследия. По его словам, угроза лишения статуса всемирного наследия стала бы серьезной репутационной оценкой в мировом сообществе.

Ранее в России открыли крупнейшее месторождение золота.

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