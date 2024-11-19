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Набиуллина заявила о мобилизации всех ресурсов российской экономики

Глава ЦБ Набиуллина заявила о мобилизации всех ресурсов российской экономики

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о мобилизации всех ресурсов российской экономики. Ее выступление в Госдуме приводит ТАСС.

По словам главы Банка России, безработица в стране опустилась до рекордно низкого уровня в 2,4%. При этом 73% российских предприятий испытывают нехватку кадров.

«Доступность кредита также снижалась в последнее время, но вплоть до октября значительно уступала дефициту кадров как главному фактору, сдерживающему производство», — пояснила экономистка.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что безработицы в России уже практически нет.

20 сентября стало известно, что безработица в Центральной России опустилась ниже 2%. По итогам января она составила 2,2%, в мае — 1,9%.

Ранее украинок начали обучать на водительниц поездов и дальнобойщиц из-за нехватки кадров.

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