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На Украине могут решить проблему дефицита кадров в мужских профессиях за счет женщин

Украинок будут обучать на водителей и дальнобойщиц из-за нехватки кадров

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РИА «Новости»

На Украине женщин будут готовить к работе дальнобойщицами и водителями автобусов. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на заместителя главы министерства инфраструктуры страны Сергея Деркача.

По его словам, ведомство готовит общенациональную программу обучения женщин вождению крупногабаритного транспорта.

Как отмечает издание, по состоянию на февраль нехватка водителей коммунального транспорта в регионах Украины достигала 30%.

В конце мая Национальный банк Украины официально признал дефицит рабочей силы в стране из-за мобилизации и миграции. Регулятор отметил, что самая сложная ситуация складывается в сфере логистики и розничной торговли. Кроме того, предприниматели все чаще стали жаловаться на нехватку представителей рабочих специальностей. В других сферах также сохраняется значительный дефицит кадров.

До этого о серьезной нехватке работников в сфере украинской логистики рассказал политолог Юрий Романенко. По его словам, в некоторых городах Украины вполне реальна остановка вывоза мусора.

Ранее украинские мужчины нашли новый способ избежать мобилизации.

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