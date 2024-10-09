Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что безработицы в России уже практически нет

Путин: безработицы в РФ практически нет, нужно повышать производительность труда

close
Александр Казаков/РИА Новости

Безработица в России практически не фиксируется. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

«Не хватает рабочих рук в стране». — отметил российский лидер.

По его словам, безработица в России сейчас на «рекордно низком уровне». Он указал на необходимость повышать производительность труда. Глава государства счел открытие новых технологичных производств движением в «абсолютно правильном направлении».

20 сентября стало известно, что безработица в Центральной России опустилась ниже 2%. По итогам января она составила 2,2%, в мае — 1,9%.

В начале октября сервиса по поиску работы Headhunter назвал самые востребованные профессии в России. Среди них: дворники, токари и врачи. Кроме того, в список востребованных профессий попали фрезеровщик, шлифовщик, повар, пекарь и кондитер.

Ранее в России предсказали резкое замедление роста зарплат со следующего года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами