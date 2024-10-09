Путин заявил, что безработицы в России уже практически нет

Безработица в России практически не фиксируется. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

«Не хватает рабочих рук в стране». — отметил российский лидер.

По его словам, безработица в России сейчас на «рекордно низком уровне». Он указал на необходимость повышать производительность труда. Глава государства счел открытие новых технологичных производств движением в «абсолютно правильном направлении».

20 сентября стало известно, что безработица в Центральной России опустилась ниже 2%. По итогам января она составила 2,2%, в мае — 1,9%.

В начале октября сервиса по поиску работы Headhunter назвал самые востребованные профессии в России. Среди них: дворники, токари и врачи. Кроме того, в список востребованных профессий попали фрезеровщик, шлифовщик, повар, пекарь и кондитер.

Ранее в России предсказали резкое замедление роста зарплат со следующего года.