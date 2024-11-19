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МВФ и Украина достигли предварительного соглашения о новом кредитном транше

МВФ и Украина предварительно договорились о кредитном транше в $1,1 млрд

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Yuri Gripas/Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) и власти Украины достигли предварительного соглашения о выделении нового транша кредитных средств на сумму $1,1 млрд. Об этом сообщается на сайте МВФ.

Организация сообщила, что стороны достигли соглашения по пересмотру четырехлетнего соглашения о расширенном финансировании.

В МВФ отметили, что руководство фонда примет окончательное решение о выделении Киеву нового транша в ближайшие недели.

4 ноября заместитель главы миссии Международного валютного фонда на Украине Тревор Лессард заявил, что немедленное поступление средств в бюджет Украины можно обеспечить с помощью повышения налога на добавленную стоимость (НДС).

21 октября директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова констатировала развал экономики Украины в ходе конфликта. По ее словам, государству не хватает рабочей силы — мобилизованных мужчин приходится заменять женщинами и пожилыми мужчинами.

Ранее правительство Украины утвердило проект бюджета на 2025 год.

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