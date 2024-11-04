МВФ предложил Украине повысить налог на добавленную стоимость

Заместитель главы миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Тревор Лессард заявил, что немедленное поступление средств в бюджет Украины можно обеспечить с помощью повышения налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «Зеркало недели».

По мнению Лессарда, с точки зрения объема привлеченных средств и распределения бремени повышения налога трудно представить себе лучший вариант политики, чем повышение ставки НДС.

21 октября директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова констатировала развал экономики Украины в ходе конфликта. По ее словам, государству не хватает рабочей силы — мобилизованных мужчин приходится заменять женщинами и пожилыми мужчинами.

В конце сентября глава министерства финансов Украины Сергей Марченко заявил, что варианты финансовых поступлений в государственный бюджет практически исчерпаны, необходимо повысить налоги в стране.

18 октября совет исполнительных директоров Международного валютного фонда принял решение о выделении очередного транша Украине в размере $1,1 миллиарда в рамках механизма расширенного кредитования, который был утвержден в марте прошлого года.

Ранее правительство Украины утвердило проект бюджета на 2025 год.