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Россиянам раскрыли, в чем подвох высокой «приветственной» ставки по счетам

Юрист Гусятников: приветственная ставка чаще всего действует только пару месяцев

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Depositphotos

Подвох повышенной «приветственной» ставки по счетам и вкладам заключается в том, что она действует короткое время и на определенных условиях, рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Его слова приводит портал Финансы Mail.

«Чаще всего она (приветственная ставка. — «Газета.Ru») действует первые 1−2 месяца. Некоторые банки могут добавлять туда другие условия, к примеру, открытие кредитной карты, минимальную сумму, которую надо тратить по дебетовой карте в месяц», — предупредил юрист.

Обычно такие ставки распространяются на накопительные счета, реже — на депозиты, отметил Гусятников. При этом, если речь идет именно про счет, банк в любой момент может абсолютно законно изменить условия и понизить процент, подчеркнул он.

С мая 2024 года переводить крупные суммы между собственными счетами в разных банках стало проще. Лимит транзакций через Систему быстрых платежей (СБП) повысили до 30 млн рублей.

Ранее экономист объяснил, стоит ли закрывать старый вклад ради более высокой ставки.

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