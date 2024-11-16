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Максимальные ставки по вкладам в топ-10 банков обновили рекорд

ЦБ: средняя ставка по вкладам в топ-10 банков России достигла рекордных 20,91%

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках в первой половине ноября выросла до 20,91%, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные из пресс-релиза, размещенного на сайте Центрального банка РФ.

По итогам последних двух недель октября показатель составил 19,66%. Более того, во второй декаде прошлого месяца средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков продемонстрировала первое снижение с марта. До этого показатель только рос вслед за ключевой ставкой.

На октябрьском заседании Банк России третий раз подряд поднял ставку — разом на 200 базисных пунктов, с 19% до 21% годовых. Это рекордное значение за последние 22 года.

Ранее россиянам объяснили, стоит ли закрывать старый вклад ради более высокой ставки.

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