Максимальные ставки по вкладам в топ-10 банков обновили рекорд

Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках в первой половине ноября выросла до 20,91%, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные из пресс-релиза, размещенного на сайте Центрального банка РФ.

По итогам последних двух недель октября показатель составил 19,66%. Более того, во второй декаде прошлого месяца средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков продемонстрировала первое снижение с марта. До этого показатель только рос вслед за ключевой ставкой.

На октябрьском заседании Банк России третий раз подряд поднял ставку — разом на 200 базисных пунктов, с 19% до 21% годовых. Это рекордное значение за последние 22 года.

Ранее россиянам объяснили, стоит ли закрывать старый вклад ради более высокой ставки.