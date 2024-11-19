Набиуллина: жесткая политика ЦБ спасает экономику от хронического недуга

Банк России вынужден вести жесткую денежно-кредитную политику, чтобы недуг высокой инфляции не стал хроническим, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

«За эти четыре года накопилась большая инерция в инфляционных ожиданиях граждан и бизнеса, и это заставляет нас действовать решительно, чтобы недуг [инфляции] не стал хроническим», — сказала она. Ролик опубликовал Telegram-канал «СМОТРИ».

По итогам октябрьского заседания Совет директоров Центрального банка РФ третий раз подряд повысил ключевую ставку, причем разом на 200 базисных пунктов, до 21%. Это максимум за 22 года. Решение ЦБ стало неожиданно жестким, большинство участников финансового рынка ожидали повышения ставки до 20%.

На этом фоне максимальные ставки по вкладам в топ-10 банков обновили рекорд, достигнув 20,91%.

Ранее россиянам раскрыли, в чем подвох высокой «приветственной» ставки по счетам.